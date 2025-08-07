Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Asher Watkins
© Facebook

In Südafrika

US-Millionär jagt Trophäen – und wird selbst getötet

07.08.25, 09:51
Teilen

Der Texaner wollte das "gefährlichste Tier Afrikas" jagen. 

Tödliches Ende einer Jagdsafari: Der texanische Millionär und Ranchbesitzer Asher Watkins (52) ist in Südafrika von einem Kaffernbüffel – einem der gefährlichsten Wildtiere Afrikas – getötet worden. Watkins war leidenschaftlicher Großwildjäger und befand sich in der Limpopo-Region auf der Pirsch, als das Drama geschah.

Gemeinsam mit einem professionellen Jäger und einem Tracker verfolgte Watkins einen etwa 1,3 Tonnen schweren Büffel. Plötzlich drehte das Tier um, stürmte in hohem Tempo auf ihn zu und verletzte ihn tödlich. Laut Jagdanbieter Coenraad Vermaak Safaris geschah der Angriff ohne jede Vorwarnung.

Watkins war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer im Ranch-Geschäft, sondern auch ein begeisterter Jäger. Auf Social Media präsentierte er sich regelmäßig mit Trophäen von Hirschen bis hin zu Löwen. Begleitet wurde er auf dieser letzten Safari von Familienmitgliedern. Seine Ex-Frau und die gemeinsame Tochter wurden später in den USA informiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden