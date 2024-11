Für Trump: Musk darf seine 1-Million-Lotterie fortsetzen

Er darf weitermachen.

Die 1-Millionen-Dollar-Geschenke von Musk können fortgesetzt werden, entschied ein Richter aus Pennsylvania.

Elon Musks Spenden in Höhe von 1 Million US-Dollar können bis zur morgigen Präsidentschaftswahl fortgesetzt werden, hat ein Richter in Pennsylvania entschieden.

Illegale Lotterie?

In einer Klage wurde Musk vorgeworfen, eine illegale Lotterie betrieben und versucht zu haben, Wähler bei der Präsidentschaftswahl zwischen Kamala Harris und Donald Trump zu beeinflussen.

Freie Meinungsäußerung und Waffenrechte

Der umstrittene Milliardär versprach, jeden Tag 1 Million US-Dollar an registrierte Wähler in Swing States zu spenden, die seine Online-Petition für freie Meinungsäußerung und Waffenrechte unterzeichnet haben.

Die erste Million US-Dollar wurde am 19. Oktober während einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania an einen Mann namens John Dreher vergeben.