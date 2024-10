Venedig verdoppelt die Eintritts-Gebühr

Die Stadt Venedig wird auch im Jahr 2025 Zutrittsgeld für Tagesbesucher verlangen.

Die Zahl der Tage, an denen die Gebühr gezahlt werden muss, wird sich von 29 auf 54 Tage fast verdoppeln, erklärte Venedigs Finanzstadtrat Michele Zuin am Donnerstag. Die Gebühr wird an den Tagen von 18. April (Karfreitag) bis 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis zum 27. Juli 2025 jeweils von Freitag bis Sonntag und einschließlich dem Nationalfeiertag am 2. Juni eingehoben.

Die Maßnahme gilt wie im Jahr 2024 von 8.30 bis 16.00 Uhr. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Für Personen, die erst ab vier Tage vor dem Besuch bis zum Zutrittstag selbst buchen, wird das Eintrittsgeld auf zehn Euro verdoppelt. Dies gilt als Neuerung für 2025.

"Wir waren die erste Stadt der Welt, die das Problem von überbordendem Massentourismus in Angriff genommen hat. Der Tourismus muss zeitlich und räumlich geregelt werden", betonte Bürgermeister Luigi Brugnaro. "In der Testphase in diesem Jahr wurden keine Probleme für die Bürger und Unternehmen verursacht", erläuterte er.

Mit dem heuer erstmals eingehobenen Eintrittsgeld für Tagesbesucher hat die Lagunenstadt mehr als 2,4 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden an den 29 Geltungstagen der Testphase 485.000 zahlende Besucher registriert. Grundsätzlich wurden in der ersten Testphase zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr fünf Euro Eintritt fällig, meist an Wochenenden.

Mit der Entrichtung der Gebühr laden sich Touristen über das Internet einen QR-Code aufs Handy. Andernfalls drohen bei Kontrollen in der Lagunenstadt bis zu 300 Euro Strafe. Es gab in der Testphase eine ganze Reihe von Ausnahmen: Einheimische, Hotelgäste und Kinder unter 14 Jahren beispielsweise mussten nichts bezahlen. Dabei soll es auch bleiben.