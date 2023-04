Vier Tote bei Lawinenunglück in Frankreich

In Frankreich hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet: Bei einem Lawinenunglück nahe dem Montblanc sterben mehrere Menschen, zudem gibt es viele Verletzte.

Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix sind mindestens vier Menschen gestorben. Mehrere Menschen seien außerdem nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagnachmittag auf Twitter. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange.

Die Verschütteten seien beim Skifahren in den Bergen gewesen, sagte Emmanuel Coquand, Sprecher der lokalen Behörden von Haute-Savoie, und fügte hinzu, dass die Identität der Opfer noch nicht geklärt sei. Acht Menschen hätten das Unglück unverletzt überstanden. Der Gletscher liegt in der Nähe des Dorfes und Skigebiets von Les Contamines-Montjoie. Die Lawine sei großflächig gewesen und habe ein Gebiet von einem Kilometer mal 500 Metern auf einer Höhe von 3.500 Metern bedeckt. Die Ursachen würden derzeit untersucht.

Der französische Präsident Emmanuel Macron twittert, dass noch immer Menschen verschüttet sind und seine Gedanken bei den Opfern und Angehörigen seien.

Au glacier d’Armancette dans les Alpes, une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elles, ainsi qu’à leurs familles. Pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige, nos forces de secours sont mobilisées. Nos pensées les accompagnent, elles aussi. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023

Die dramatischen Ereignisse ereigneten sich gegen Mittag am Armancette-Gletscher nahe des Montblanc, dem höchsten Berg der Alpen, der die französisch-italienische Grenze überspannt