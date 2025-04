Vorbereitung für das Konklave läuft auf Hochtouren

Nach der Beerdigung von Papst Franziskus kommen die Vorbereitungen für das Konklave in Bewegung.

Ab Montag ist die Sixtinische Kapelle für die Öffentlichkeit geschlossen, die Vorbereitungsarbeiten für das Konklave beginnen.

Die von Michelangelo mit Fresken bemalte Kapelle, die jährlich von Besuchern aus der ganzen Welt besichtigt wird, erhält ein neues Aussehen: ein Holzpodest und Bänke werden für jeden Papst-Wähler aufgestellt und die Sitze mit ihren Namen versehen. Außerdem wird die Kapelle genau überprüft, um zu verhindern, dass Informationen nach außen dringen, da jeder Kardinal einen Eid auf die Geheimhaltung ablegen muss. Die Sixtinische Kapelle wird vom Rest der Welt abgeschirmt. Techniker werden den Wahlort nach Abhörgeräten absuchen.

Kamin wird in Sixtinischer Kapelle installiert

Unter anderem wird ein Kamin installiert, über den den Gläubigen mit weißem Rauch mitgeteilt wird, wann ein neuer Papst gewählt ist. Weht schwarzer Rauch in den römischen Himmel, dann geht die geheime Wahl weiter.

Auch an der Unterbringung der Kardinäle im Gästehaus Santa Marta wird gearbeitet. "Die Kardinäle dürfen keine Korrespondenz in Form von Briefen, Telefongesprächen oder anderen Kommunikationsmitteln mit Personen führen, die nicht zum Kreis der Kardinäle gehören", heißt es in einem Vatikan-Schreiben. Den Kardinälen ist die Benutzung von Fernsehen, Rundfunk, Handys sowie allen Geräten zur Aufzeichnung von Ton und Bild strikt verboten. Zwischen der Sixtinischen Kapelle und dem Gästehaus Santa Marta werden die Kardinäle in einem Zubringerbus hin- und hertransportiert.

Während nur jene Kardinäle das Wahlrecht haben, die jünger als 80 Jahre sind, kann theoretisch jeder unverheiratete, männliche, getaufte katholische Christ zum Papst gewählt werden. Ist er kein Priester oder Bischof, erhält er nach der Wahl die entsprechenden Weihen. Allerdings geschah es zuletzt im Jahr 1378, dass mit Urban VI. eine Person zum Papst gewählt wurde, die nicht Mitglied des Kardinalskollegiums war.