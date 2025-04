Wegen Vertrags von 1944: Trump droht jetzt DIESEM Land

Der US-Präsident spricht einmal mehr eine Drohung aus.

US-Präsident Donald Trump droht Mexiko mit Sanktionen und Zöllen wegen eines 81 Jahre alten Wasserabkommens. "Mexiko schuldet Texas 1,3 Millionen Hektar Wasser im Rahmen des Wasservertrags von 1944, aber Mexiko verletzt leider seine vertraglichen Verpflichtungen", schrieb Trump auf Truth Social. Dies werde Konsequenzen, einschließlich Zölle und vielleicht Sanktionen haben, bis Mexiko dem US-Bundesstaat Texas das Wasser gebe, das es schulde, so Trump weiter.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum zeigte sich zuversichtlich. Sie sagte am Donnerstag, sie sei sicher, dass es zu einer Einigung im Wasserstreit mit den Vereinigten Staaten kommen werde. Nachdem sich Trump zu dem Thema geäußert hatte, erklärte Sheinbaum auf X, dass Mexiko am Mittwoch einen Vorschlag zur Regelung der Wasserlieferungen an das benachbarte Texas übermittelt habe.