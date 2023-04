12-Jähriger wegen Mordes vor Gericht – soll Sozialarbeiterin überfahren haben

Ein zwölf Jahre alter Bub ist in Großbritannien am Dienstag vor Gericht erschienen, nachdem er des Mordes an einer Sozialarbeiterin angeklagt wurde.

Bei der Anhörung am Crown Court in Sheffield ging es zunächst um organisatorische Dinge. Die Hauptverhandlung beginnt frühestens im August. Der Bursche wird beschuldigt, die 60-Jährige mit ihrem eigenen Auto überfahren zu haben. Die Frau starb noch am Tatort. Der Zwölfjährige soll auch ein Messer bei sich getragen haben.

Der Fall wird nicht vor einer Jugendkammer verhandelt, da es sich um ein Kapitalverbrechen handelt. Anders als in Österreich und vielen anderen Ländern tritt die Strafmündigkeit in England bereits im Alter von zehn Jahren ein, in Schottland im Alter von zwölf Jahren.

Eine Diskussion über die Absenkung des Alters für die Strafmündigkeit ist in Deutschland entbrannt, nachdem es in jüngster Zeit zu mehreren schweren Kriminalfällen mit Beteiligung von Kindern gekommen ist. Im fränkischen Wunsiedel wird ein Elfjähriger mit dem Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in Verbindung gebracht. Im nordrhein-westfälischen Freudenberg sollen zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren eine Zwölfjährige getötet haben.

Die meisten Wissenschafter halten eine Absenkung unter 14 Jahren jedoch für verfehlt. Die Vereinten Nationen empfehlen den Eintritt der Strafmündigkeit in einem Alter von mehr als zwölf Jahren.