24-jährige Influencerin stirbt an Bettwanzen-Gift

Lokalen Berichten zufolge könnte ein hochgiftiges Gas schuld sein, das 72 Stunden zuvor im Nachbarraum zur Bekämpfung von Bettwanzen eingesetzt wurde.

Die englische Reise-Influencerin Ebony McIntosh (24) verstarb kurz nach ihrer Ankunft in Sri Lanka. Auch eine 27-jährige Deutsche, die mit ihr im selben Hostel-Zimmer übernachtete, kam ums Leben. Als mögliche Todesursache gelten hochgiftige Biozide gegen Bettwanzen, die in einem benachbarten Raum versprüht wurden.

McIntosh, die das Reisen liebte und ihre Abenteuer auf Instagram teilte, flog am 28. Januar 2025 nach Sri Lanka. Doch nur zwei Tage nach ihrer Ankunft im "Miracle Colombo City"-Hostel wurde ihr plötzlich schlecht. Sie litt unter Atemnot und musste sich übergeben. Auch ein deutsches Paar im selben Zimmer zeigte ähnliche Symptome. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht, doch für McIntosh und die Deutsche kam jede Hilfe zu spät. Die Begleitung der Deutschen überlebte.

Hochgiftiges Gas als Todesursache?

Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Polizei ordnete eine Autopsie an. Lokalen Berichten zufolge könnte ein hochgiftiges Gas schuld sein, das 72 Stunden zuvor im Nachbarraum zur Bekämpfung von Bettwanzen eingesetzt wurde.

In den sozialen Medien trauert McIntoshs Schwester India öffentlich um sie: "Ich möchte, dass du jetzt nach Hause kommst, Schwesterherz, bitte komm zurück!" Sie fordert Gerechtigkeit für Ebony, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. "Ich bin wirklich untröstlich, ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe, es fühlt sich an wie ein Albtraum, aus dem ich noch nicht aufgewacht bin. Wir werden dir Gerechtigkeit verschaffen, du hattest noch dein ganzes Leben vor dir", so Ebonys Schwester.