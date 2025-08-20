Alles zu oe24VIP
250-Millionen-Jackpot geknackt: Gewinner gesucht
Noch nicht gemeldet

250-Millionen-Jackpot geknackt: Gewinner gesucht

20.08.25, 15:00
Ein einzelner Lottoschein hat am Dienstagabend Geschichte geschrieben: In Frankreich ist der Rekord-EuroMillionen-Jackpot von 250 Millionen Euro geknackt worden. Der Gewinner wird allerdings noch gesucht. 

Damit reiht sich der noch unbekannte Gewinner auf einen Schlag unter die 500 reichsten Menschen des Landes ein. Dich der Glückpilz hat sich noch nicht gemeldet.

Gezogen wurden die Zahlen 24, 31, 34, 41 und 43 sowie die Sterne 6 und 8 (alle Angaben ohne Gewähr). Ob das Glückslos in einer Annahmestelle gekauft oder online ausgefüllt wurde, ist noch unklar – ebenso wie die Identität des Spielers. Die französische Lotteriegesellschaft (FDJ) gibt traditionell nur den Verkaufsort des Gewinnerloses bekannt. Sollte das Ticket online erworben worden sein, bleibt selbst dieses Detail geheim.

60 Tage Zeit

Dem Glückspilz bleiben nun 60 Tage Zeit, sich bei der Lotteriegesellschaft zu melden. Damit übertrifft er den bisherigen französischen Rekordgewinn von 220 Millionen Euro deutlich.

Die EuroMillionen werden in neun europäischen Ländern gespielt, darunter auch Österreich. Der Jackpot kann auf maximal 250 Millionen Euro anwachsen – ist er geknackt, beginnt die Gewinnsumme wieder bei 17 Millionen Euro.

Erst im März dieses Jahres hatte ein Spieler aus Österreich den Maximalgewinn eingestrichen. Nun sorgt Frankreich für das nächste Kapitel in der Geschichte der größten Lotterie Europas.

