299-facher Missbrauch - Urteil gegen Arzt erwartet

Fast 300 Kinder vergewaltigt: Prozess in Frankreich wegen sexuellem Missbrauch In Frankreich beginnt am Montag ein riesiger Missbrauchsprozess, bei dem ein ehemaliger Chirurg wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von 299 meist minderjähriger und bewusstloser Patienten vor Gericht steht.