30.000 auf der Straße: Riesige Demo zieht durch London

Zehntausende Menschen sind am Samstag im Zentrum von London gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gezogen.

Der Protestzug unter dem Motto "Marsch zum Stopp der extremen Rechten" richtete sich unter anderem gegen die Rechtsaußen-Partei Reform UK des prominenten Brexit-Verfechters Nigel Farage. Einem Polizeivertreter zufolge wurden etwa 30.000 Teilnehmer erwartet.

Damit wäre die vom Bündnis "Together Alliance" organisierte und von Gewerkschaften sowie zivilgesellschaftlichen Gruppen unterstützte Kundgebung eine der größten in der britischen Hauptstadt in den vergangenen Jahren.