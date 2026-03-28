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Lage verschlechtert: Große Sorge wegen Iran-Atomkraftwerk
© EPA

Schäden am Reaktor?

Lage verschlechtert: Große Sorge wegen Iran-Atomkraftwerk

28.03.26, 16:31
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Die Lage am iranischen Atomkraftwerk Bushehr verschlechtert sich nach Angaben des russischen Staatskonzerns Rosatom weiter.  

Angriffe in der Nähe der Anlage seien eine direkte Bedrohung für die nukleare Sicherheit, erklärte Rosatom-Chef Alexej Lichatschow am Samstag. Das einzige iranische Atomkraftwerk liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom, Rosatom baut dort derzeit einen zweiten Reaktorblock.

Bereits vor einigen Tagen hatte Rosatom nach Angriffen auf das Gelände einen Teil seiner Mitarbeiter evakuieren lassen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) teilte am Freitag mit, der Iran habe einen weiteren Angriff im Umfeld von Bushehr gemeldet. Dies ist den Angaben zufolge der dritte derartige Zwischenfall innerhalb von zehn Tagen. Schäden am Reaktor oder ein Austritt von Radioaktivität seien nicht gemeldet worden.

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