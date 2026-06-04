Passagier wollte Notausgang öffnen und Crew würgen

Am Sonntag sorgte ein Passagier auf einem Flug der Frontier Airlines für viel Aufregung. Wie die Behörden angeben, soll der 51-Jährige versucht haben, den Notausgang zu öffnen. Auch soll er ein Crewmitglied gewürgt haben.

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Das Flugzeug war planmäßig von San Juan in Puerto Rico nach Chicago unterwegs. Der Mann fing 45 Minuten nach dem Start an, in der Maschine für Chaos zu sorgen. Er forderte die Crew auf, dass er das Flugzeug verlassen könne. Der 51-Jährige versuchte sogar, eine Notfalltür zu öffnen. In einem Video ist zu sehen, wie die Passagiere den Randalierer überwältigen konnten.

Die Crew-Mitglieder konnten den Mann stoppen. Doch der Mann gab nicht auf. Er soll gegen die Cockpit-Tür gedrückt haben. Die Besatzung brachte ihn zurück zu seinem Platz, wie "Focus" berichtet.

Crew und Passagiere konnten ihn fesseln

Währenddessen durfte der 51-Jährige auf die Toilette. Laut Gerichtsunterlagen soll er dort versucht haben, auf den Boden zu urinieren. Die Lage eskalierte an Bord. Der Randalierer soll eine Flugbegleiterin gepackt und gewürgt haben. Die Frau saß neben ihm und versuchte, ihn nach den Vorfällen zu beruhigen.

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Die Crew konnte gemeinsam mit den Passagieren den Mann stoppen. Er wurde mit Plastikfesseln und Gurtverlängerungen gefesselt. Dabei konnte er sich mehrfach selbst befreien, so die Behörden. Das Flugzeug musste in Miami notlanden. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Dem Mann drohen nun Bundesklagen. Unter anderem geht es dabei um den Eingriff in die Arbeit der Flugbesatzung und um Körperverletzung.