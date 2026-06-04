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Halbinsel Istrien

Flugzeug-Absturz in Kroatien: Alle vier Tote sind Österreicher!

Kleinflugzeig
Kleinflugzeug abgestürzt © afp
Der kroatische öffentlich-rechtliche Sender "HRT" erfuhr inoffiziell, dass alle Opfer österreichische Staatsbürger sind.
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Beim Absturz eines in Tirol gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Insassen alle Österreicher

Wie der kroatische öffentlich-rechtliche Sender "HRT" inoffiziell erfuhr, sollen alle Insassen österreichische Staatsbürger sein. Laut Medienberichten sollen am Abend genauere Informationen folgen.

Typ Beechcraft Bonanza

Bei dem Kleinflugzeug, welches laut "Flightradar24" um 8.22 Uhr in der Nähe von Nikolsdorf in Tirol gestartet war, soll es sich um eine Beech G36 Bonanza mit dem Kennzeichen D-ENTT. vom Typ Beechcraft Bonanza handeln. Die Maschine sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten und nahe der Stadt Pula abgestürzt, hieß es in kroatischen Medien. Es war in Deutschland registriert.

Eine kroatische Journalistin erklärte gegenüber dem Portal index.hr:

"Ich habe mit Augenzeugen gesprochen, die die Landung des Flugzeugs beobachtet haben. Die Maschine flog zunächst waagerecht und geriet dann plötzlich in einen spiralförmigen Sturzflug, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Es gab keine Explosion, nur einen dumpfen Aufprall."

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