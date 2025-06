35 Grad! Auf Mallorca gehen Strandliegen und Sonnenschirme aus

An Mallorcas berühmtester Strandpromenade fehlen heuer ausgerechnet in der Hochsaison die gewohnten Sonnenliegen und Schirme. Besonders betroffen ist der östliche Abschnitt der Playa de Palma – dort gibt es aktuell weder Schatten noch Komfort.

Der Grund: Das Rathaus der Gemeinde Llucmajor hat es versäumt, rechtzeitig die nötige Genehmigung für die Strandausstattung bei der Küstenschutzbehörde zu beantragen. Die Folge: Kein offizieller Betrieb, keine Liegen, kein Sonnenschutz – mitten in einer Hitzewelle mit bis zu 35 Grad.

Für die Playa de Palma sind zwei Gemeinden zuständig – Palma und Llucmajor. Letztere hat die Frist verpasst. Der Ärger ist groß – bei Touristen, Hoteliers und Anrainern. Seit Mai hätte die Infrastruktur eigentlich stehen sollen.

"Schande"

Pedro Marín, Präsident des Hotelverbands AHPP, spricht bei der BILD von einer „absoluten Schande“: „Das größte touristische Küstengebiet der Balearen bietet in der Saison keine Strandausstattung – das ist inakzeptabel.“ Viele Gäste würden bereits in benachbarte Gemeinden ausweichen, was zu wirtschaftlichen Verlusten führe.

Eine rasche Lösung ist nicht in Sicht. Urlaubern bleibt vorerst nur der Gang in den Supermarkt – zur Selbsthilfe mit Klappliege und Mini-Schirm.