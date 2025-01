Pädophiler (36) suchte Opfer (12) über Handyspiel

Ein in Deutschland ansässiger Österreicher ist in England zu einer mehrjährigen Haftstrafe im Zusammenhang mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern sowie Grooming eines zwölfjährigen Mädchens verurteilt worden.

Laut britischen Medienberichten erhielt er vor dem Gericht in Norwich achteinhalb Jahre Haft, vier davon auf Bewährung.

Unter Grooming versteht man die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen in Missbrauchsabsicht, die Täter erschleichen sich stufenweise das Vertrauen der Opfer. Der Ende vergangener Woche in Ostengland Verurteilte sei von Deutschland nach Großbritannien geflogen, um sich mit der mittlerweile 13-Jährigen zu treffen, die er über "Roblox" kontaktiert haben soll, als sie erst zwölf Jahre alt war. Dabei handelt es sich um eine beliebte Online-Spieleplattform, auf der Nutzer Computerspiele erstellen und mit anderen Userinnen und Usern spielen sowie über Chats in Kontakt treten können.

Mutter ließ Fall auffliegen

Der 36-Jährige soll mit dem Kind auch über ein geheimes Handy, das er ihm habe zukommen lassen, sexuell konnotierte Bilder und Nachrichten ausgetauscht und Treffen ausgemacht haben, so die Medienberichte. Aufgeflogen war der Fall, als die Mutter ihre Tochter im vergangenen Sommer mit dem Mann in einem Park in Norwich entdeckt hatte.

Der Österreicher soll bereits im Mai 2023 begonnen haben, dem Mädchen im Internet Nachrichten zu schicken, hörte das Gericht in Norwich. Er habe dort behauptet, er sei 21 Jahre alt. Die Polizei entdeckte zudem Unterhaltungen, wonach der Mann für das Schulmädchen einen Pass habe besorgen wollen, damit es mit ihm das Land hätte verlassen können, berichtete die britische Tageszeitung "The Sun". Er wurde demnach am 23. Juni 2024 von Grenzschutzbeamten am Flughafen Heathrow festgenommen, als er versuchte, ein Flugzeug zurück nach München zu besteigen. Auf seinem Handy hätten sich auch Missbrauchsbilder noch nicht identifizierter Kinder gefunden.