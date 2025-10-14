42-jährige Alpinistin stürzt 100 Meter ab - tot

Ihre Begleiterin alarmierte nach dem Absturz der 42-Jährigen die Einsatzkräfte.

Mühlbach. Eine 42-jährige Bergsteigerin ist Dienstagmittag im Bereich der Dreihornspitze (2.600 Meter Höhe) bei Vals im Südtiroler Jochtal rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Die Brixnerin war mit einer Freundin unterwegs gewesen und wollte einen Grashang absteigen, berichtete das Online-Portal "stol.it". Ihre Begleiterin alarmierte nach dem Absturz der 42-Jährigen die Einsatzkräfte. Diese konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die beiden Alpinistinnen waren offenbar oberhalb der Fane Alm unterwegs gewesen und hatten vorgehabt, in Richtung Plattspitze zu wandern. Im Einsatz stand ein Hubschrauber, die Bergrettung, die Finanzwache sowie die Notfallseelsorge.