Achtung! Großer Produktrückruf von Baby-Nahrung

Der französische Lebensmittelkonzern Danone ruft in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke Aptamil zurück.

Mindestens drei Chargen sind betroffen, wie aus einem Schreiben des Unternehmens an einen Großhändler hervorgeht. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bestätigte am Donnerstag den Rückzug bestimmter Danone-Produkte.

Demnach handelt es sich um Babynahrung, die zwischen Mai und August 2025 hergestellt wurde. Der Rückruf steht im Zusammenhang mit einem größeren Lebensmittelskandal, der seinen Ausgang bei Produkten des Konkurrenten Nestlé genommen hatte. Dort waren im Jänner mehrere Chargen von Säuglingsnahrung zurückgerufen worden.

Giftstoff nachgewiesen

Auslöser ist der Nachweis des Giftstoffs Cereulid. Dieser kann Übelkeit und Erbrechen verursachen und wurde laut Bericht in einer Zutat eines Lieferanten aus China festgestellt. Inzwischen sind neben Nestlé auch weitere französische Hersteller wie Lactalis von Rückrufen betroffen.

Für Danone hat die Affäre auch wirtschaftliche Folgen. Die Aktie des Konzerns verlor in den vergangenen zwei Wochen fast 13 Prozent an Wert. In Frankreich prüfen Ermittler zudem einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Tod von zwei Säuglingen und zurückgerufenen Babynahrungsprodukten.

Danone hatte bereits zuvor einen Rückruf für bestimmte Märkte angekündigt, dabei jedoch keine Länder oder Marken genannt. Nun ist klar, dass auch Produkte für den deutschen Markt betroffen sind.