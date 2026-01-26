Alles zu oe24VIP
Heißes Gerücht: Cousine von Snoop Dogg in der Lugner City?
© Getty

Wrestling-Superstar

Heißes Gerücht: Cousine von Snoop Dogg in der Lugner City?

26.01.26, 06:28
Das heimische Wrestling-Jahr steuert unaufhaltsam auf das erste große Highlight zu - die Lugner City Catch Trophy. Die Gerüchteküche brodelt. 

Am 7. März knallt es in der Lugner City. Mitten im beliebten Einkaufstempel im 15. Bezirk steigen die heimischen und internationalen Top-Stars in den Ring.

Bestätigt sind zum Beispiel Iestyn Rees, Chris Colen, Fabio Ferrari und Publikumsliebling Martn Pain. Es geht wieder um die heiß begehrte Lugner City Catch Trophy - das direkte Ticket für eine Chance auf den Prater Pokal beim Prater Catchen im Sommer (5. und 6. Juni).

Kommt Moné?

Ein heißes Gerücht macht derzeit in Insider-Kreisen die Runde. AEW-Superstar Mercedes Moné soll nämlich zurück nach Wien kommen. Beim Prater Catchen sorgte sie für internationale Schlagzeilen, als sie den Prater-Damen-Titel völlig überraschend und unangekündigt gewann.

oe24 fragte bei Organisator Marcus Vetter nach: "Natürlich wird sie den Titel irgendwann auch verteidigen müssen", heizt der Wrestling-Boss die Gerüchte um die Cousine von Snoop Dogg an.

Die Karten sind auch ohne Moné schon heiß begehrt, wer sich die Chance auf eine der besten Wrestlerinnen der Welt nicht entgehen lassen will, sollte schnell zuschlagen. Tickets gibt's auf wrestlingtickets.at.

