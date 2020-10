Der Gewinner des kuriosen "Fat Bear"-Wettbewerbs in Alaska steht fest: Der Sieger trägt den Spitznahemn "Jumbo Jet". Er setzte sich in dieser Saison gegen Anwärter Nummer 32 mit dem vielsagenden Beinamen "Chunk" (dt. "Klotz") durch.

Das genaue Gewicht des über 16 Jahre alten Männchens "Jumbo Jet" ist nicht bekannt – im letzten Jahr schätzten die Ranger rekordverdächtige 630 Kilogramm. In diesem Sommer habe der Bär so viele Lachse verspeist, dass sein Bauch scheinbar den Boden streifte, witzelten die Tierhüter in einer Mitteilung.

Today’s the day we will crown 2020’s Fat Bear Week Champion. Where 747’s sedulous quest for salmon secured him a stout stomach, 32 Chunk’s playful pursuit of protein provided him a prodigious paunch. Who will win in the battle of the bellies?



