Amerikaner im Westjordanland erschlagen - USA fordern Aufklärung

Botschafter: "Saif war erst 20 Jahre alt"

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, hat von der Regierung in Jerusalem geforert, die Hintergründe eines im besetzten Westjordanland totgeschlagenen Amerikaners zu untersuchen. "Für diesen kriminellen und terroristischen Akt muss es eine Verantwortlichkeit geben. Saif war erst 20 Jahre alt", schrieb Huckabee am Dienstag auf X.

Der 20-jährige Sayafollah Musallet, auch bekannt als Saif, wurde am Freitagabend nördlich von Ramallah zusammengeschlagen, teilte die palästinensische Gesundheitsbehörde mit. Die israelische Armee erklärt, der Vorfall werde untersucht. Im Westjordanland ist es nach Angaben von Menschenrechtsgruppen seit dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf israelisches Grenzgebiet verstärkt zu Gewalttaten jüdischer Siedler gegen Palästinenser gekommen.