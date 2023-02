Arzt setzte Implantate von Leichen ein

Rumänien will diplomatische EU-Vertreter entlassen Rumänien plant aus Einsparungsgründen die Entlassung von Personal in mehreren Botschaften in EU-Ländern. Dabei ist auch die diplomatische Vertretung in Österreich betroffen, wie der rumänische Außenminister Cristian Diaconescu am 12. August der rumänischen Nachrichtenagentur Agerpres mitteilte.