Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
wallis Weissmies
© getty

Weissmies im Wallis

Bergsteiger-Drama: Männer sterben auf rund 4.000 Meter Höhe

28.08.25, 14:35
Teilen

Zwei Bergsteiger sind nach einer längeren Suchaktion mit Helikoptern am Weissmies im Kanton Wallis tot aufgefunden worden.  

Mehrere Tage zuvor stürzte einer der beiden Männer beim Abstieg vom Berg, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte.

Vergangenen Freitag 

Zu dem Sturz des einen Alpinisten kam es am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr auf einer Höhe von etwa 3.950 Metern, wie es weiter heißt. Am Donnerstag war der Grund für den Sturz des Mannes weiterhin unklar.

 Mehrere Suchflüge 

Der Begleiter, der Zeuge des Unfalls wurde, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz mehreren Suchflügen konnten die Rettungsteams der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, von Air Zermatt sowie der Rega die Verunfallten nicht sofort lokalisieren. Am vergangenen Dienstag konnten beide Bergsteiger dann nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die formelle Identifikation der Opfer war am Donnerstag noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden