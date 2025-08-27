Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Feuerkogel
© Bergrettung Feuerkogel

Biker und Wanderer

Bergretter an einem Tag zu drei Unfällen am Feuerkogel gerufen

27.08.25, 09:30
Teilen

Wegen Angstzuständen, Verletzungen und Erschöpfung. 

Ebensee. Bergretter sind am Dienstag zu drei Einsätzen am Feuerkogel bei Ebensee (Bezirk Gmunden) ausgerückt. Eine 25-jährige Tschechin und ihr gleichaltriger Begleiter wurden aus felsigem Gelände am Tau ins Tal gelogen. Ein 66-jähriger Mountainbike-Fahrer musste nach einem Sturz mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden und ein 70-jähriger Gestürzter wurde wegen Erschöpfung von Bergrettern ins Tal gebracht, so die Polizei.

Die Frau und der Mann waren von der Bergstation der Feuerkogelseilbahn zum Gipfel des Höllkogels gewandert. Auf dem Rückweg am Nachmittag bekam die junge Frau in einem sehr steilen felsigen Abschnitt Angstzustände und traute sich nicht mehr weiter. Darauf setzte ihr Begleiter einen Notruf ab, worauf die Bergrettung Ebensee und die Alpinpolizei alarmiert wurden. Der Polizeihubschrauber konnte die zwei rasch sichten und ins Tal bringen.

Mit Mountainbike gestürzt

Ebenfalls Dienstagnachmittag war ein 66-Jähriger mit seinem Mountainbike auf einer Forststraße vom Feuerkogel bergab unterwegs, als er in einer Linkskurve stürzte. Ein Rettungsfahrzeug fuhr zu dem Verletzten, brachte ihn zur Bergstation der Feuerkogelseilbahn und von dort ging es in der Gondel ins Tal. Dann wurde er in das Salzkammergut Klinikum nach Gmunden geflogen.

Der dritte Rettungseinsatz galt einem 70-Jährigen, der von der Bergstation der Feuerkogelseilbahn zu Fuß nach unten gehen wollte. Dabei verlief er sich und kam in den Bereich der Downhillstrecke. In einem sehr steilen Bereich rutschte er aus und verletzte sich am Arm. Ein Wanderer organisierte Hilfe. Der verletzte und erschöpfte Mann wurde von Bergrettern versorgt und ins Tal gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden