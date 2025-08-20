Das ist die teuerste Schule der Welt – mit eigener Luxusyacht

Die exklusivste Schule der Welt steht am Genfersee – und kostet pro Jahr rund 150.000 Euro.

Le Rosey in Rolle gilt seit Jahrzehnten als das Internat der Superreichen, viel bekannt ist über die Institution allerdings nicht. Nun hat der deutsche Youtube-Kanal Y-Kollektiv einen seltenen Einblick erhalten. Das Reportage-Team durfte erstmals seit etwa zehn Jahren offiziell drehen. Innerhalb von drei Wochen wurde die Dokumentation mehr als drei Millionen Mal aufgerufen.

Le Rosey ist ein klassisches Internat, eine sogenannte Boarding School. Die 460 Schülerinnen und Schüler stammen aus aller Welt – von Brasilien bis Japan. Viele sind Kinder von Filmstars, Politikern, Unternehmern oder Royals. Betreut werden sie von 150 Lehrpersonen. Die Ausbildung führt zur Schweizer Matura oder zum international anerkannten Baccalaureate Diploma. Trotz der hohen Kosten ist die Nachfrage enorm: Pro Platz gibt es rund fünf Bewerbungen.

Schuleigenes Luxusschiff

Von Januar bis März wechseln die Jugendlichen auf den Wintercampus in Gstaad (BE). Der Tagesablauf ist streng durchgetaktet: Aufstehen um 6.30 Uhr, Unterricht ab 7.50 Uhr, Hausaufgaben bis in den Abend. Drei Nachmittage pro Woche stehen Skifahren auf dem Programm. Auch in Rolle herrscht Disziplin. Abends sind die Schüler nach Geschlechtern getrennt, beim Essen sind Hemd und Krawatte Pflicht. Wer sein Zimmer nicht ordentlich hinterlässt, muss mit Punktabzug rechnen.

2014 erhielt die Schule eine neue Aula für 53 Millionen Euro, derzeit wird das Gelände weiter ausgebaut. Platz für weitere hundert Jugendliche soll entstehen. Auf dem Campus gibt es zahlreiche Sportplätze, tägliche Bewegung ist Pflicht. Das Bild, das die Dokumentation zeichnet, ist geprägt von Leistungsdruck und hohen Erwartungen – aber auch von großen Chancen.

Abseits des offiziellen Unterrichts zeigt sich allerdings eine andere Seite. Auf Plattformen wie Tiktok prahlen manche Schüler mit Designer-Handtaschen, Luxusmode oder feiern ausgelassen auf Partys. In Videos sind Jugendliche etwa auf einer Mega-Yacht zu sehen – möglicherweise dem schuleigenen Luxusschiff, das neben drei Motorbooten zur Ausstattung von Le Rosey gehört.