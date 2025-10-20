Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Zugunglück

Ein Bahnunfall hat sich in Trecate in der norditalienischen Provinz Novara ereignet.

Drei junge Menschen im Alter von etwa 20 Jahren stiegen aus einem Zug aus und überquerten die Gleise. In diesem Moment näherte sich ein durchfahrender Zug, der sie erfasste. Der Zug kam aus Turin und war auf dem Weg nach Mailand. Einer der drei Jugendlichen kam sofort ums Leben, die beiden anderen wurden schwer verletzt.

Einer der Verletzten befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Bei allen drei Männern handelt es sich um junge Menschen ausländischer Herkunft. Bisher konnten sie nicht identifiziert werden, offenbar da sie keine Ausweisdokumente bei sich trugen, wie Medien berichteten. Der Bahnverkehr wurde in beiden Richtungen unterbrochen.

Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini zeigte sich "zutiefst erschüttert über die Tragödie". Bei den Opfern handle sich um Personen, "die sich unbefugt auf den Gleisen aufhielten", meldete Salvini in einer Pressemitteilung.