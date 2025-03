Erste Zeitung komplett von einer KI erstellt

Die römische Tageszeitung "Il Foglio" hat am heutigen Dienstag die weltweit erste Zeitung auf den Markt gebracht, die zur Gänze von einer Künstlichen Intelligenz erstellt wurde.

Einen Monat lang wird bei italienischen Kiosken zusammen mit der von Journalisten geschriebenen Tageszeitung auch "Il Foglio AI" zu kaufen sein, die vollständig von KI-Systemen produziert wird.

Journalisten stellen nur Fragen

KI stellt nicht nur die Texte, sondern auch die Schlagzeilen, die Zitate und die Zusammenfassungen des Blattes her. "Wir Journalisten werden nur die Fragen stellen, im KI-Blatt werden wir alle Antworten lesen. Und es wird uns helfen, auf eine Art und Weise, von der wir noch nicht wissen, ob sie natürlich oder künstlich ist, zu erklären, wie Künstliche Intelligenz aus dem gasförmigen Zustand, d.h. dem der Theorie, in den festen Zustand, d.h. den der Praxis, gebracht werden kann", hieß es in einem Schreiben der Chefredaktion.

"Am Ende dieses Experiments werden wir darlegen, welche Auswirkungen das KI-Blatt auf unseren Alltag, auf unsere Arbeitsweise hatte. Wir werden berichten, welche Fragen wir uns stellen mussten, nicht nur journalistischer Art, wenn wir Tag für Tag eine Zeitung sehen, die vollständig mit KI erstellt wurde", hieß es. Der "Il Foglio AI" wird vier Seiten umfassen und etwa 22 Artikel und drei Leitartikel enthalten. Er wird in den kommenden vier Wochen täglich von Dienstag bis Freitag erscheinen.