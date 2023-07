Erstes Foto von Prigoschin nach Wagner-Aufstand

Auf Telegram zeigt sich Jewgeni Prigoschin in Unterhose und grüßt in die Kamera. Es ist das erste Bild des Wagner-Chefs nach dem Aufstand gegen Putin.

Auf einem Feldbett, offenbar kurz vor dem Aufstehen in einem Mannschaftszelt grüßt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in die Kamera, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Das Foto wurde auf einem Telegram-Kanal veröffentlicht, der der Söldner-Gruppe nahe steht. Aufnahmedatum des Fotos ist laut Metadaten der 12. Juli, 7.24 Uhr.

Doch was will Wagner-Chef Prigoschin mit dem Bild sagen? Oder brachte der Kreml das Bild in Umlauf, um ihn weiter zu diskreditieren? Vermutlich wollte sich der Chef der Söldner-Truppe mit dem Foto selbst inszenieren. Immerhin warf er seinen Erzfeinden, Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerassimov, stets vor, sie würden sich nicht an der Front zeigen und mit dem Leben der Soldaten leichtfertig umgehen.

Prigoschin war öfters an der Front

Prigoschin dagegen ließ sich öfters an der Front blicken und fotografieren. Er zeigte sich bei seinen Soldaten. Das neueste Bild des Wagner-Chefs dürfte auch eine bewusst Reaktion auf die Fotos vom Inneren seiner Villa sein, die der Inlandsgeheimdienst FSB veröffentlichte.