Eskalation droht: Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan

Nach dem Anschlag auf Touristen in der umstrittenen Region Kaschmir haben indische und pakistanische Soldaten nach indischen Angaben in der dritten Nacht in Folge aufeinander geschossen.

Die indische Armee erklärte am Sonntag, entlang der Demarkationslinie zwischen beiden Ländern in der von Neu-Delhi sowie von Islamabad beanspruchten Region hätten zunächst pakistanische Soldaten "unprovoziert" mit Kleinwaffen geschossen. So trauerte Franziskus' Lieblingsklub

Rätsel um Konklave-Teilnahme von geschasstem Kardinal

Gläubige strömen zum Grab von Papst Franziskus Keine Bestätigung von Pakistan Indische Soldaten hätten hierauf "wirksam" mit "angemessenem Kleinwaffenbeschuss" reagiert. Von pakistanischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung des jüngsten Schusswechsels. Bereits in den vergangenen Nächten war es zu ähnlichen Zusammenstößen gekommen. Am Dienstag hatten Angreifer im beliebten Urlaubsort Pahalgam im indischen Teil von Kaschmir 26 Touristen erschossen. Nach indischen Polizeiangaben waren unter den flüchtigen Tätern zwei pakistanische Staatsbürger. Indien warf Pakistan nach dem Angriff die Unterstützung von "grenzüberschreitendem Terror" vor, Pakistan wies dies zurück. Experten schließen militärische Eskalation nicht aus Die beiden Atommächte überzogen sich nach dem Anschlag gegenseitig mit Strafmaßnahmen. Experten schließen angesichts der jüngsten Spannungen eine militärische Eskalation nicht aus. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte am Freitag in einer Erklärung den Anschlag auf die Touristen als "Terrorangriff". Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es. Am Donnerstag hatte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, beide Seiten zu "größtmöglicher Zurückhaltung" aufgerufen. Die nördliche Himalaya-Region Kaschmir, die mehrheitlich von Muslimen bewohnt wird, ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im Jahr 1947 geteilt. Beide Länder beanspruchen das Gebiet vollständig für sich und haben bereits zwei Kriege um die Kontrolle der Bergregion geführt.