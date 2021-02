Familien-Massaker: Deutscher Soldat tötete Frau und Kinder

Schreckliches Familiendrama in Deutschland: Ein 41-jähriger Soldat erstach seine Frau, seine Schwiegermutter und sogar seine beiden Kinder. Daraufhin zündete er das Haus an und nahm sich das Leben.

Am Freitagabend um 17 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Wohnhaus in Radevormwald (Nordrhein-Westfalen) brannte. Dabei machte die Feuerwehr eine grausige Entdeckung: Fünf Leichen wurden in den Trümmern gefunden. Eine Mordkommission wurde eingeschaltet und stellte nun fest: Es war Mehrfachmord.

Familie erstochen und Haus angezündet

Familienvater Daniel K. (†41), ein Berufssoldat, soll seine Familie erstochen und danach sich selbst getötet haben. Unter den Opfern sind seine Frau Jana K. (†37), die beiden kleinen Mädchen des Paares (†1 und 4) und Schwiegermutter Gisela (†77). Nach der Bluttat zündete er das Haus an, ehe er sich selbst richtete.

Eheprobleme als Motiv

Das Motiv soll laut den Ermittlern Eheprobleme des Paares gewesen sein. Schon seit über einem Jahr soll die Beziehung zerrüttet gewesen sein. Ein Bekannter der Familie meinte gegenüber der deutschen "Bild", dass Jana auch eine Affäre gehabt haben soll.

Traumatisierung im Auslandseinsatz?

Daniel K. war als Soldat oft im Ausland unterwegs, unter anderem in Krisengebieten in Irak und Afghanistan. Ob diese Zeit in den Krisengebieten ihn traumatisiert oder ihn brutaler gemacht hat, ist unbekannt.

Kriminalpsychologe Prof. Christian Pfeiffer hält die Brutalität der Tat jedenfalls für einen Hinweis darauf. Gegenüber der "Bild" meinte er aber auch, dass Männer öfter eine "erhöhte Grundaggressivität und mangelnde kommunikative Fähigkeiten" haben, die es ihnen erschweren, Ehekrisen zu lösen.

Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen oder Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.