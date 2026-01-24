Feuerring: Erste Sonnenfinsternis des Jahres steht bevor

Die ringförmige Sonnenfinsternis (auch "Ring of Fire", oder "Feuerring" genannt) ist jedoch nur aus einer sehr begrenzten Region sichtbar.

Am 17. Februar 2026 findet die erste Sonnenfinsternis des Jahres statt – eine ringförmige Sonnenfinsternis, bei der ein spektakulärer "Ring of Fire" am Himmel zu sehen sein wird. Das Ereignis beginnt um 10:56 Uhr MEZ, das Maximum wird um 13:12 Uhr MEZ erreicht, wie das Portal "space.com" berichtet. Dabei bedeckt der Mond rund 96 % der Sonnenscheibe, ohne sie vollständig zu verdecken. Der charakteristische Lichtring entsteht, weil sich der Mond in diesem Moment weiter von der Erde entfernt befindet und daher kleiner erscheint als die Sonne.

Der Feuerring ist jedoch nur aus einer sehr begrenzten Region sichtbar: einem schmalen Streifen über einer abgelegenen Gegend der Antarktis. Entsprechend werden nur wenige Forscher dieses Phänomen direkt erleben können – etwa jene in den arktischen Forschungsstationen "Concordia Station" und "Mirny-Station". In anderen Teilen der Antarktis sowie im südlichen Afrika und im äußersten Süden Südamerikas ist immerhin eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Für den Rest der Welt bleibt die Möglichkeit, das Ereignis online zu verfolgen. Livestreams sind geplant, Details stehen jedoch noch aus.

12. August: Partielle Sonnenfinsternis über Österreich

In Österreich ist am 12. August eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. An diesem Tag wird sich die Sonne in den Abendstunden verfinstern und zu fast 90 Prozent verfinstert als schmale Sichel, mit leicht nach unten geneigten Spitzen, hinter dem Horizont versinken. Den Experten zufolge ist das "die stärkste Verfinsterung der Sonne seit der totalen Sonnenfinsternis vom 11. August 1999".