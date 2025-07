Flug-Chaos: Luftraum über London komplett gesperrt

Über dem Großraum London ist der gesamte Luftraum vorübergehend gesperrt worden. Das berichten mehrere britische Medien unter Berufung auf die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol.

Demnach sei das sogenannte „London Control Area“ aktuell „aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht verfügbar“. Welche Systeme genau betroffen sind, ist bislang unklar. Auch zur Ursache äußerten sich die Behörden zunächst nicht.

Die Sperrung hat Auswirkungen auf den gesamten Flugverkehr in der Region. In sozialen Netzwerken berichten Reisende bereits von massiven Verspätungen und gestrandeten Maschinen an den Londoner Flughäfen.

"Großflächiger Ausfall"

Die britische Flugsicherung NATS erklärte, man arbeite daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Wie lange die Sperre andauern wird, ist bislang nicht bekannt. Eurocontrol spricht von einem "großflächigen Ausfall".

In London befinden sich mit Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton und London City gleich mehrere der verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Eine länger andauernde Störung könnte Auswirkungen auf den gesamten europäischen Flugverkehr haben.