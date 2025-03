Flughafen-Chaos nach E-Auto-Brand in Tunnel

Am Flughafen Heathrow kam es heute Morgen zu erheblichen Verzögerungen und Verkehrschaos, nachdem ein Elektroauto in einem Tunnel in Brand geraten war.

Laut ersten Berichten fing das Fahrzeug in einem der Tunnel Feuer, der die Terminals 1, 2 und 3 verbindet. Infolgedessen wurde die M4 in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen 4 und 4a gesperrt. Ein Sprecher des Flughafens Heathrow entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und erklärte: "Aufgrund eines früheren Fahrzeugbrandes ist der Straßenzugang zu den Terminals 2 und 3 teilweise eingeschränkt. Reisende sollten mehr Zeit für die Anreise einplanen und, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel nutzen." Auf den Zufahrtsstraßen zum Flughafen kam es zu erheblichen Staus, da Heathrow als einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas stark frequentiert ist. Aktuelle Informationen erhalten Passagiere auf der Website des Flughafens sowie in den sozialen Medien.