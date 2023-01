Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

Laut Armeesprecher sind mindestens 16 Menschen tot.

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine vom Typ ATR 72 der Yeti Airlines sei in der Region Pokhara im Westen des Landes aufgeschlagen, erklärte ein Flughafensprecher am Sonntag. Ein Armee-Sprecher sagte, mindestens 16 Menschen seien gestorben.

Der staatliche Fernsehsender berichtete, einige Leichen seien geborgen worden. In Videoaufnahmen war dicker, schwarzer Rauch über der Absturzstelle zu sehen. Rettungskräfte waren vor Ort, Menschentrauben sahen ihren Arbeiten zu.