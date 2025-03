Wassermassen und einstürzende Gebäude: Die Schock-Videos aus Bangkok

Das schwere Erdbeben in Südostasien hat auch Bangkok schwer getroffen. Videos aus der thailändischen Hauptstadt zeigen das Ausmaß der Zerstörung

Der Erdstoß war auch in Thailand und in China zu spüren. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok stürzte ein im Bau befindliches Hochhaus ein. Unter den Trümmern des Wolkenkratzers seien 43 Arbeiter eingeschlossen, teilten Rettungskräfte mit. In Bangkok wurde der Notstand ausgerufen.

In Bangkok wurden Geschäfte evakuiert, Menschen flohen aus ihren Häusern. Die thailändische Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra brach eine Reise ab, um eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten, wie sie bei X bekannt gab. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem eingestürzten Gebäude in Bangkok um ein 30-stöckiges im Bau befindliches Hochhaus. Einsatzkräfte begannen, unter Bergen aus Beton und Stahl nach den verschütteten Bauarbeitern zu suchen.

Zahlreiche Videos aus der thailändischen Metropole zeigen, wie die Erde minutenlang bebte. Menschen strömten in Panik aus ihren Häusern, und im Stadtteil Silom waren Tausende auf den Beinen, viele rannten um ihr Leben.

Sofort waren Helfer im Einsatz, die die verängstigten Bürger anleiteten, sich ins Freie zu begeben und die Gebäude zu verlassen. In den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht, um sie in Sicherheit zu bringen.

Besonders dramatisch: Auf Social Media kursieren Videos, die zeigen, wie ein Gebäude einstürzt oder Hotelpools in den Hochhäusern überlaufen und das Wasser in Strömen zu Boden regnet.

Wassermasse tötet Passanten

Es sind schreckliche Videos, die die Folgen der Katastrophe zeigen. Hier ergießen sich massive Wassermassen nach dem Beben aus einem Dachpool auf die Menschen.

Die Aufnahmen zeigen Bangkoks Chinatown, wo das Beben heute stattfand.