Geschäftsflugzeug stürzt in Haus in Minnesota

Ein Kleinflugzeug ist Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Minnesota über einem Wohngebiet bei Minneapolis abgestürzt

Auf ersten Bildern war ein brennendes Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park zu sehen, in dem nach Angaben örtlicher Fernsehsender aber niemand war. In den Videoclips war eine große dunkle Rauchwolke zu sehen.

Nach Angaben der örtlichen Sender von Foxnews und ABC handelte es sich bei der Maschine um eine Soctata TBM7, die oft für Geschäftsreisende genutzt wird. Wie viele Menschen in dem Flugzeug waren, war zunächst nicht bekannt. Auch war unklar, wie es zu dem Unglück gekommen war.

Der Gouverneur von Minnesota Tim Walz schrieb auf X, dass er die Situation beobachte. Walz, der ehemaliger Vizekandidat der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris war, dankte den Feuerwehrleuten.