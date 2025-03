Gewalt in Syrien: 4 Tote bei Explosion

Bei einer Explosion in der syrischen Küstenstadt Latakia sind laut Medienberichten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Neun weitere Menschen, darunter vier Kinder, wurden bei dem Vorfall am Samstag verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Behördenvertreter meldete. Wie von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zuvor angegeben, habe es um einen Unfall gehandelt.

Laut der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle, die ihre Informationen aus einem Netzwerk von Aktivisten in Syrien bezieht, hatte ein Bewohner versucht, in einem Gebäude einen Blindgänger zu entschärfen. Eine Nachbarin berichtete, das Gebäude sei komplett zerstört worden.

Rauchwolke über der Stadt

Laut Sana suchten Rettungskräfte nach weiteren Verletzten und Vermissten in den Trümmern. Fotos zeigten eine große Rauchwolke über dem Viertel Al-Rimal.

In der mehrheitlich von Angehörigen der religiösen Minderheit der Alawiten bewohnten Küstenregion um Latakia und weiteren Küstenprovinzen hatten sich Kämpfer der neuen islamistischen Führung in Damaskus und Anhänger des früheren Machthabers Bashar al-Assad in der vergangenen Woche schwere Gefechte geliefert. Dabei soll es Augenzeugenberichten zufolge auch zu Massakern an der Zivilbevölkerung mit hunderten Toten gegeben haben.

Auch der im Dezember gestürzte langjährige Machthaber Assad ist Alawit, die Küstenregion im Westen des Landes war eine Hochburg seiner Anhänger.