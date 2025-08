Ghana: Zwei Minister sterben bei Hubschrauber-Absturz

Bei einem Hubschrauber-Absturz in Ghana sind acht Menschen ums Leben gekommen, darunter der Verteidigungs- und der Umweltminister des westafrikanischen Landes.

Der Militär-Helikopter war am Mittwochmorgen in der Hauptstadt Accra gestartet und auf dem Weg in die Stadt Obuasi, als er plötzlich vom Radar verschwand. An Bord befanden sich fünf Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Verteidigungsminister Edward Omane Boamah und Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed starben bei dem Unglück. Die ghanaische Regierung bestätigte den Vorfall.

Auf Fotos, die auf der Plattform X geteilt werden, ist die Absturzstelle mit brennenden Wrackteilen zu sehen.

Ursache für Absturz noch unklar

Noch sei die Ursache für den Absturz unklar. Laut Matthew Baah, ein Abgeordneter aus der Region, habe schlechtes Wetter geherrscht. Das sagt der Politiker in einem Radio-Interview. Baah vermutet, dass dies womöglich ein Faktor bei dem mutmaßlichen Unglück gewesen sein könnte.

Präsident John Mahama und die Regierung sprachen den Familien der Toten „ihr Beileid und ihre Solidarität aus“. Der ghanaische Präsident sagte alle Termine für heute ab. Das teilte das Präsidialamt mit. Die Flaggen wurden auf halbmast gesetzt.