Hamburger Polizei umstellt Geiselnehmer in Massage-Salon

In Hamburg kam es aufgrund einer Geiselnahme zu einem Großaufgebot der Polizei.

In Hamburg rückte am Dienstagmittag ein Großaufgebot der Polizei in der Humboldtstraße im Stadtteil Barmbek-Süd auf. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wurde eine Person wohl gegen ihren Willen in einem Massage-Salon festgehalten. Die Einsatzkräfte, darunter schwer bewaffnete Spezialkräfte und eine Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE), sperrten das Gebiet um den Salon "Baan Thai Massage" großräumig ab.

Hamburg: Verdacht auf Geiselnahme in Massage-Salon! Polizei umstellt Gebäude und ist mit einem Großaufgebot am Einsatzort https://t.co/awhhAkS5mV #Hamburg pic.twitter.com/pwXsv6VB2r — Marco Zitzow (@MarcoZitzow) September 10, 2024

Die Polizei erklärte gegen 14 Uhr über den Kurznachrichtendienst "X", dass eine "unklare Bedrohungslage" vorliege, die von Spezialkräften überprüft werde. Weitere Details zu dem Vorfall sind bisher noch nicht bekannt, der Einsatz dauert an. Die USE-Kräfte wurden 2020 eingerichtet und dienen dazu, im Ernstfall schnell reagieren zu können und die Zeitspanne bis zum Eintreffen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) zu überbrücken.