Horror-Trip: 6 Stunden ohne Klo im Flieger

Ein Albtraum über den Wolken: Auf einem Rückflug von Bali nach Australien fielen in einer Maschine von Virgin Australia sämtliche Toiletten aus. Rund sechs Stunden lang mussten die Passagiere ohne sanitäre Einrichtungen auskommen.

Schon vor dem Start im indonesischen Denpasar war eine der Toiletten gesperrt. Während des Fluges versagten auch die übrigen. Für die Passagiere blieb nur die improvisierte Lösung: Einige urinierten in Flaschen, berichtete "The Australian".

Demütigung an Bord

Eine ältere Frau konnte ihre Notdurft nicht mehr zurückhalten und nässte sich an ihrem Sitzplatz ein. Fotos zeigten zudem, dass die einzige Toilette an Bord bald bis zum Rand gefüllt war. Laut Zeugenaussagen soll die Crew den Fluggästen sogar vorgeschlagen haben, diese weiterhin zu nutzen. Der Gestank breitete sich im gesamten Flugzeug aus.

Airline entschuldigte sich

Nach der Ankunft in Brisbane entschuldigte sich Virgin Australia offiziell. Betroffene Passagiere sollen eine Gutschrift für den Flug erhalten.