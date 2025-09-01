Alles zu oe24VIP
Russen-Sabotage? Flugzeug-Schock bei EU-Kommissionschefin

Verdacht

Russen-Sabotage? Flugzeug-Schock bei EU-Kommissionschefin

01.09.25, 11:35
Ein verdächtiger Zwischenfall bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen! Wie mehrere Medien berichten, verlor ihr Flugzeug wegen einer GPS-Störung sein Signal - und musste dann mit Papierkarten landen. Russland wird in dem Bericht unter Verdacht gestellt. 

Wie die Financial Times und Focus berichten, musste das FligzeugFlugzeug der Kommissions-Chefin in Plovdiv in Bulgarien mit Papierkarten landen, weil das GPS-System ausgefallen war.

Mutmaßliche russische Sabotageoperation  

Mehrere Quellen bestätigen, dass der Vorfall als mutmaßliche russische Sabotageoperation behandelt wird.

Pilot kreiste eine Stunde über Flughafen

Beim Anflug auf Plovdiv verlor der Jet plötzlich alle elektrischen Navigationshilfen. Von der Leyens Pilot kreiste rund eine Stunde über dem Flughafen, bevor er entschied, auf altmodische Weise mit Papierkarten zu landen.

Das GPS-System des Flughafens könnte lahmgeleghtlahmgelegt worden sein - so der Verdacht - es sind Methoden, die gezielte Fehlleitungen oder Ausfälle der Satellitennavigation verursachen.

