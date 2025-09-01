"Trump ist tot!" US-Präsident lacht über Gerüchte

Washington, D.C. – Donald Trump lebt. Nachdem in sozialen Medien das Schlagwort „Trump is dead“ für Verwirrung sorgte, gab es rasch die Entwarnung. Der US-Präsident wurde gut gelaunt beim Golfen in Virginia fotografiert.

Das Gerücht über Trumps angeblichen Tod hatte sich in den vergangenen Tagen im Internet verbreitet und auf Plattformen wie X und Instagram hohe Reichweiten erzielt. Hintergrund sind Spekulationen über den angeschlagenen Gesundheitszustand des 78-Jährigen sowie ein missverständlicher Kommentar seines Vizepräsidenten J. D. Vance.

Trump selbst zeigte sich jedoch höchst lebendig. Er stieg in Washington, D.C., in ein Fahrzeug Richtung Sterling (Virginia). Dort wurde er in weißem Polohemd, schwarzer Hose und mit seiner roten „Make America Great Again“-Kappe gesichtet, während er sich auf eine Golfrunde vorbereitete. Begleitet wurde er von seiner Enkelin Kai Trump.

Trump selbst kommentierte die Debatte mit einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform Truth Social: „Ich mich noch nie besser gefühlt in meinem Leben“, schrieb er.