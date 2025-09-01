Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für OÖ Glücksmomente
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
"Trump ist tot!" US-Präsident lacht über Gerüchte
© Getty

Er spielt Golf

"Trump ist tot!" US-Präsident lacht über Gerüchte

01.09.25, 05:52
Teilen

Washington, D.C. – Donald Trump lebt. Nachdem in sozialen Medien das Schlagwort „Trump is dead“ für Verwirrung sorgte, gab es rasch die Entwarnung. Der US-Präsident wurde gut gelaunt beim Golfen in Virginia fotografiert. 

Das Gerücht über Trumps angeblichen Tod hatte sich in den vergangenen Tagen im Internet verbreitet und auf Plattformen wie X und Instagram hohe Reichweiten erzielt. Hintergrund sind Spekulationen über den angeschlagenen Gesundheitszustand des 78-Jährigen sowie ein missverständlicher Kommentar seines Vizepräsidenten J. D. Vance.

Trump selbst zeigte sich jedoch höchst lebendig. Er stieg in Washington, D.C., in ein Fahrzeug Richtung Sterling (Virginia). Dort wurde er in weißem Polohemd, schwarzer Hose und mit seiner roten „Make America Great Again“-Kappe gesichtet, während er sich auf eine Golfrunde vorbereitete. Begleitet wurde er von seiner Enkelin Kai Trump.

Trump selbst kommentierte die Debatte mit einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform Truth Social: „Ich mich noch nie besser gefühlt in meinem Leben“, schrieb er.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden