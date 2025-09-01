Keine KI: Putin und Modi halten Händchen

Beim SOZ-Gipfel (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit) wurde Putin neben dem indischen Regierungschef Narendra Modi Hand in Hand gesehen. Kein Scherz! Dabei grinsten die beiden sogar.

Putin scheint Modi etwas zu erzählen, während er mehrere Sekunden die Hand des indischen Regierungschefs hält - dieser lächelt und lässt nicht los.

Video sorgt für Schmunzeln

Videos auf X zeigen, wie beide in der Konferenzhalle unterwegs sind.

Worum es bei dem Machtgipfel geht

Der indische Regierungschef Narendra Modi besucht China zum ersten Mal seit 2018. Bei einem Treffen mit Xi zeigte er sich am Sonntag entschlossen, die Beziehungen zwischen Indien und China "auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen" zu verbessern. China und Indien, die bevölkerungsreichsten Länder der Erde, sind erbitterte Rivalen. Zuletzt hatten jedoch Unsicherheiten im globalen Handel und in geopolitischen Fragen zu einer Annäherung zwischen Neu-Delhi und Peking geführt.

Putin und Modi heute in bilateralen Gesprächen

Mit Putin will Modi am Montag ein bilaterales Gespräch führen. Im Vorfeld tauschte sich der indische Regierungschef am Samstag in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über "die Bemühungen um die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität" aus. Indien unterstütze "alle Bemühungen in diese Richtung uneingeschränkt", schrieb Modi in Onlinenetzwerken dazu.

Indien unterhält ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und trotz der Bemühungen um eine Annäherung an die USA und andere westliche Länder weiterhin enge Beziehungen zu Moskau. Modis Regierung hat Russlands Invasion bisher nicht verurteilt und sich als Vermittler angeboten. Außer dem bilateralen Treffen mit Modi stehen auf Putins Programm für Montag auch Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan und dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian Dabei dürfte es um den Ukraine-Krieg und das iranische Atomprogramm gehen.