In Lebensgefahr: Ballermann-Tourist stürzt von Hotel-Balkon

Tragischer Zwischenfall am Ballermann: Ein 31-jähriger Tourist aus der Schweiz ist auf Mallorca bei einem Sturz vom Hotelbalkon lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann, der ursprünglich aus Tschechien stammt, soll laut ersten Informationen versucht haben, über eine Feuerleiter vom sechsten in den fünften Stock zu klettern – und dabei in die Tiefe gestürzt sein.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in einem Hotel in s’Arenal an der Playa de Palma. Passanten fanden den Mann bewusstlos vor dem Gebäude. Er wurde sofort ins Universitätsklinikum Son Espases in Palma gebracht. Laut der lokalen Zeitung Crónica Balear befindet sich der 31-Jährige in kritischem Zustand.

Unter Drogeneinfluss?

Augenzeugen berichteten von auffälligem Verhalten des Mannes. Die Polizei prüft derzeit, ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Offenbar war der Tourist zuvor in eine Auseinandersetzung verwickelt und hatte möglicherweise versucht, vor dem Sicherheitspersonal zu fliehen. Dabei verlor er offenbar bei dem riskanten Klettermanöver über die Feuerleiter den Halt.

Es ist bereits der zweite Balkonunfall an der Playa de Palma innerhalb weniger Wochen. Anfang Juli kam ein 20-jähriger Deutscher ums Leben, als er versuchte, von seinem Balkon in den Hotelpool zu springen.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Auch in diesem Fall steht der Verdacht auf sogenannten „Balconing“ im Raum – eine gefährliche Urlaubstrendform, bei der Hotelgäste leichtsinnig von Balkonen springen oder klettern. Die Behörden warnen eindringlich vor solchen Aktionen.