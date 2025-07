"Katastrophale Situation": Kroatien schlägt Braunalgen-Alarm

Schon im Jahr 2022 warnte ein kroatisches Institut über die Verbreitung von Braunalgen. Jetzt berichtet das Institut für Ozeanographie und Fischerei von einer "katastrophalen Situation".

Im Vorjahr wurde vermehrt über die Verbreitung von Braunalgen in der Sommer-Hochsaison an der Adriaküste berichtet. Nun schlägt das Institut für Ozeanographie und Fischerei in Kroatien Alarm wegen des "Meeresschleims".

Der felsige Meeresboden vor den kroatischen Inseln Komiža wurde in einer Tiefe zwischen drei und 25 Metern untersucht. Die Forscher fanden eine Monokultur der Braunalge. Deren Ausbreitung wäre laut Institut verheerend. Sie sprechen von einem "Zusammenbruch der Unterwasservielfalt".

Verbreitet sich sehr schnell

Das Institut fand die Algen rund um die komplette Insel Vis. Die dichteste Besiedelung befindet sich derzeit rund um Komiža.

Braunalgen bedecken den Meeresboden sehr stark, wodurch lokale Algen- und Wirbellosenarten verschwinden. Erstmals wurde die Alge 1973 im Mittelmeer bei Israel entdeckt und galt als invasive Art. In Kroatien tauchte diese 2020 erstmals auf. Innerhalb weniger Jahre verbreitete sich die Alge rasant weiter. Das Institut beschreibt: "Damals waren wir schon besorgt, aber heuer ist die Situation katastrophal."