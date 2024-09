Kleinflugzeug mit drei Franzosen in Norditalien vermisst

Ein Kleinflugzeug mit drei Franzosen an Bord, das am Dienstagvormittag aus Pavullo in der norditalienischen Provinz Modena in Richtung Frankreich abgeflogen war, wird vermisst.

Das letzte Radarsignal kam aus der toskanischen Provinz Massa Carrara. In der Apenninregion von Parma und Reggio Emilia ist derzeit eine Suchaktion im Gange, berichteten italienische Medien. Der alpine Rettungsdienst ist zusammen mit der Luftwaffe und den Carabinieri im Einsatz. Schlechte Wetterbedingungen mit Nebel, Regen, starkem Wind und schlechter Sicht erschwerten die Suchaktion, da der Einsatz von Hubschraubern derzeit nicht möglich ist, so der Rettungsdienst.