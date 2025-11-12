Krankenpfleger wegen Mordes an Patientin verurteilt

Ein italienischer Krankenpfleger, der in einem Seniorenheim in Offida in der mittelitalienischen Adria-Region Marken beschäftigt war, ist am Mittwoch von einem Schwurgericht in Perugia zu lebenslänglicher Haft festgenommen worden.

Dem 62-Jährigen wird der Mord an acht Senioren mit Medikamenten im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 zur Last gelegt.

Hinzu soll der Krankenpfleger versucht haben, weitere vier Patienten des Seniorenheims zu töten, lautet der Vorwurf. Die Ermittlungen wurden 2018 dank der Anzeige einer Kollegin des Verurteilten eingeleitet, die wegen der hohen Zahl von Todesfällen im Altersheim Verdacht geschöpft hatte.

Die Justizbehörden leiteten daraufhin eine Untersuchung ein. Obduktionen ergaben, dass im Blut von nicht mehr selbstständigen Patienten, die im Seniorenheim gestorben waren, überhöhte Konzentrationen von Medikamenten enthalten war.