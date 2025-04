Eskalation um Atomstreit: Macron schlägt Alarm

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für Mittwoch wichtige Minister und Experten zu einer Sondersitzung über den Iran und dessen Atomprogramm einberufen.

Dies geschehe vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen der Regierung in Teheran und US-Präsident Donald Trump, hieß es in Diplomatenkreisen. Eine solche Kabinettssitzung zu einem spezifischen Thema ist ungewöhnlich in Frankreich.

Das Treffen unterstreicht die zunehmende Besorgnis unter den europäischen Verbündeten Washingtons, dass die USA und Israel Luftangriffe auf iranische Atomanlagen starten könnten, falls nicht schnell ein Verhandlungsergebnis in dem Konflikt erzielt wird. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ließ die amerikanische Militärpräsenz im Nahen Osten bereits mit zusätzlichen Kampfflugzeugen verstärken, wie das Pentagon am Dienstag mitteilte.

Westen gegen Iran

Trump hat Irans obersten Anführer Ajatollah Ali Khamenei zu sofortigen Verhandlungen aufgefordert. Am Sonntag drohte der US-Präsident mit Bombardierungen und neuen Sanktionen, falls keine Einigung über das Atomprogramm erzielt werde. Westliche Länder werfen dem Iran vor, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten, was die Führung in Teheran bestreitet. Am Donnerstag wird der iranische Außenminister in Paris erwartet.

Trump hatte die USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran von 2015 zurückgezogen. Dieses Abkommen hatte strenge Grenzen für Irans Nuklearaktivitäten im Austausch für Sanktionserleichterungen festgelegt. Seitdem hat der Iran die Grenzen dieses Abkommens für die Urananreicherung weit überschritten.