Wrestling-Legende überlebt schweren Auto-Unfall

Wrestling-Legende Mick Foley hat einen schweren Autounfall überstanden – und die Fans atmen auf!

Am Dienstag postete der 59-Jährige auf Instagram ein verstörendes Foto: Neben seinem komplett zerfetzten Wagen steht Foley mit sichtbaren Blessuren. Im Hintergrund ist sogar ein Feuerwehrauto zu erkennen.

Seine Botschaft an die Fans: „Harter Tag für Mick! Ich habe keine Ahnung, wie ich nach diesem Unfall noch laufen kann. Bin jetzt im Krankenhaus, habe Schmerzen von den Knien bis zum Nacken und eine leichte Gehirnerschütterung.“

Wo und warum der Schreckens-Unfall passierte, bleibt vorerst unklar. Doch eines ist sicher: Foley hat nochmal Glück im Unglück gehabt!

In den sozialen Medien überschlagen sich die Genesungswünsche. Sogar ehemalige WWE-Kollegen melden sich:

Lita (49): „Wow! Ich bin froh, dass du durchhältst.“

Kurt Angle (56): „Du hast im Ring mehr Schaden angerichtet als mit diesem Auto. Gott segne dich, Mick!“

Chelsea Green (33): „Heilende Vibes!!“

Foley – der unzerstörbare Hardcore-Held

Mick Foley ist eine absolute Legende – bekannt als Cactus Jack, Mankind und Dude Love. Der ehemalige Hardcore-Champion trat in unzähligen brutalen Matches an, heute ist er als Autor und Comedian aktiv. Seit 2013 gehört er zur WWE Hall of Fame, kämpfen kann er wegen seiner vielen Verletzungen aber nicht mehr.