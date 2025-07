Mann von Triebwerk eingesaugt – tot

Am Dienstagmorgen ereignete sich am Flughafen Orio al Serio in Bergamo ein tragischer Unfall: Ein Mann wurde offenbar von einem Triebwerk eines startenden Flugzeugs erfasst und getötet.

Der Vorfall geschah gegen 10:20 Uhr Ortszeit auf dem Rollfeld des viel frequentierten Flughafens. Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, soll es sich bei dem Opfer weder um einen Passagier noch um Flughafenpersonal handeln. Ersten Informationen zufolge lief der Mann aus bislang ungeklärten Gründen auf das Rollfeld und geriet dabei in das Triebwerk eines Flugzeugs, das gerade zum Start ansetzte. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Flughafenbetreibergesellschaft SACBO sprach in einer Mitteilung von einem "Problem auf dem Rollweg", dessen Ursache derzeit von den Behörden untersucht werde. Die betroffene Fluggesellschaft wurde bisher nicht genannt.

Gesamter Flugverkehr am Flughafen eingestellt Nach dem tödlichen Vorfall wurde der gesamte Flugverkehr am Flughafen sofort eingestellt. Bereits bis 11:50 Uhr mussten neun ankommende Flüge umgeleitet werden – unter anderem nach Bologna, Verona und zum Flughafen Mailand-Malpensa. Acht Abflüge wurden komplett gestrichen. Es ist noch ungewiss, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird, berichtet die britische Zeitung "The Sun". Auf dem offiziellen X-Kanal des Flughafens bestätigte SACBO die Unterbrechung des Betriebs und erklärte, das betroffene Areal sei weiträumig abgesperrt worden. Ermittler versuchen nun zu klären, wie es dem Mann gelingen konnte, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und sich einem sich bewegenden Flugzeug zu nähern.